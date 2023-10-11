Неделю на антибиотиках: Диму Билана договорились поставить на ноги к 20 октября
Mash: Билану назначат курс антибиотиков, чтобы вылечить к финалу шоу «Голос».
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Певца Диму Билана ждет курс антибиотиков. Ближайшую неделю ему предстоит интенсивная терапия – артисту нужно выздороветь к съемкам финала шоу «Голос».
Об этом узнал Telegram-канал Mash.
Съемки запланированы на 20 октября. По информации источника, певец и его продюсерская группа обратились к врачам с просьбой поставить артиста на ноги к этой дате.
Решено назначить певцу курс антибиотиков. В настоящее время он чувствует себя хорошо.
Исполнитель не стал отменять запланированный на 30 октября концерт. 21 и 22 числа у него должны состояться четыре корпоратива. Музыкант собирается на них выступать.
Ранее сообщалось, что Билана госпитализировали в Москве. У него обнаружили затянувшийся бронхит.