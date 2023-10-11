Неделю на антибиотиках: Диму Билана договорились поставить на ноги к 20 октября

Певца Диму Билана ждет курс антибиотиков. Ближайшую неделю ему предстоит интенсивная терапия – артисту нужно выздороветь к съемкам финала шоу «Голос».

Об этом узнал Telegram-канал Mash.

Съемки запланированы на 20 октября. По информации источника, певец и его продюсерская группа обратились к врачам с просьбой поставить артиста на ноги к этой дате.

Решено назначить певцу курс антибиотиков. В настоящее время он чувствует себя хорошо.

Исполнитель не стал отменять запланированный на 30 октября концерт. 21 и 22 числа у него должны состояться четыре корпоратива. Музыкант собирается на них выступать.

Ранее сообщалось, что Билана госпитализировали в Москве. У него обнаружили затянувшийся бронхит.