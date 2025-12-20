«Все очень плохо. Безвыходная ситуация»: Лариса Долина рискует потерять еще две квартиры после скандала

Певица Лариса Долина может лишиться еще двух квартир в Латвии общей стоимостью около 95 млн рублей после скандала. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил адвокат Александр Бенхин.

Как оказалось, у Ларисы Долиной есть недвижимость не только в Хамовниках в Москве. Исполнительница хита «Погода в доме» владеет двумя квартирами в латвийском Дзинтари, общая стоимость которых составляет около 95 млн рублей, но не может пользоваться ими из-за санкций ЕС. Александр Бенхин опасается, что жилье артистки может попасть под национализацию.

«Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям. Но дальше начинается очень интересная игра, так называемая безвыходная ситуация», — отметил юрист.

Александр Бенхин объяснил: долги за ЖКХ накапливаются, поэтому муниципалитет или эксплуатирующая компания могут подать в суд и конфисковать имущество за неуплату. По словам эксперта, напрямую погасить долги нельзя, а попытка сделать это через третьих лиц будет оцениваться как уголовное преступление. Кроме того, недвижимость также нельзя переоформить или продать через посредников. Однако адвокат заверил, что выход из ситуации для Ларисы Долиной все же есть.

«Единственный выход в данном случае — судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные. Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это снова уголовное преступление. Там гонорар исчисляется в десятках, если не в сотнях тысяч евро. Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы», — подчеркнул Александр Бенхин.

Напомним, недавно Лариса Долина оказалась в центре скандала. В 2024 году певица лишилась квартиры в центре Москвы в результате мошеннической схемы. Певица продала жилье Полине Лурье, а когда поняла, что стала жертвой аферы, обратилась в суд и вернула недвижимость. Однако покупательнице так и не вернули деньги. Аналогичные случаи стали повторяться по всей стране, а явление получило название «эффект Долиной».

Ранее певец Лев Лещенко заявил, что Лариса Долина не останется бездомной после решения суда: «У нее есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, жилплощадь в Лапине, в Прибалтике одна или две квартиры».