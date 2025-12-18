Лев Лещенко заявил, что Лариса Долина не останется бездомной после решения суда. Об этом сообщает 360.ru.

Певец Лев Лещенко прокомментировал решение Верховного суда, который лишил Ларису Долину права собственности на квартиру в Москве.

По словам артиста, у певицы много другой недвижимости, в которой она может жить.

«У нее еще два или три места. Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала. У нее есть жилплощадь в Лапине, и в Прибалтике одна или две квартиры помимо всего прочего. Она не бездомная, есть где жить», — заявил он.

Лещенко добавил, что решение суда изменило ситуацию для многих россиян. При этом, если бы у Долиной не было другой жилплощади, правильным было бы выделить ей недвижимость от государства, добавил музыкант.

«Ей есть куда идти, это меняет всю общую ситуацию. Ну, а если бы не было... Тогда каким-то способом государство должно было предоставить ей однокомнатную квартиру», — рассказал он.

