«Все оборвалось»: Светлана Лобода заговорила о тоске по потерянной славе в России

Певица Светлана Лобода рассказала о своей жизни после отъезда из России. Она заявила, что пик ее карьеры действительно пришелся на время до 2022 года, а потом у нее все «оборвалось».

После начала СВО Лобода отреклась от страны, в которой стала популярна, и переехала в Латвию. Ей пришлось начинать строить карьеру буквально с нуля, так как даже многие украинские слушатели не поддерживали ее. Чтобы как-то зарабатывать, артистка стала исполнять песни на иностранных языках. Однако и это не приблизило ее к тому уровню известности, что у нее был.

«Я была очень счастливым человеком, у меня все было хорошо. В России был пик карьеры. Я строила свою жизнь на много лет вперед. А потом это все оборвалось», - цитирует слова Лободы «Царьград».

Напомним, что в России Светлана Лобода была одной из самых высокооплачиваемых певиц. Она давала концерты, принимала участие в премиях, выступала на корпоративах и снималась в ТВ-шоу. Она даже занимала место наставника в проекте Первого канала «Голос».

Ранее Светлана Лобода выложила редкое фото с матерью.