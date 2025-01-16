Уехавшая из РФ Светлана Лобода выложила редкое фото с матерью

Исполнительница снялась с родительницей в ресторане на острове Сен-Барт.

«Мои январские каникулы. Я счастлива», — поделилась знаменитость.

Напомним, Светлана Лобода после начала спецоперации осудила действия российских властей и уехала из страны. Артистка рассказывала, что смогла вывезти в Европу многих своих родственников и друзей. Отец певицы до последнего отказывался уезжать из Ирпеня, пока на его глазах не взорвался соседний дом, но жить в другой стране мужчина тоже не смог. Сергей Лобода пробыл четыре месяца с близкими в Латвии, а затем решил вернуться на родину, жена с ним не поехала.

Знаменитость признавалась, что мать помогает ей растить детей, и она не представляет, как справлялась бы без нее. У исполнительницы две дочери. Старшую Евангелину она родила от танцора Андрея Царя, с которым разошлась в 2014 году. Об отце шестилетней Тильды артистка предпочитает ничего не рассказывать.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар уехавшей из РФ Лободы за новогодние корпоративы.