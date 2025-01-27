«Все неправильно сделала в жизни»: Екатерина Васильева назвала причину одиночества Добровольской

Екатерина Васильева заявила, что Евгения Добровольская «сделала все неправильно в жизни». Актриса высказалась о неудачах коллеги в эфире шоу «Однажды».

Евгении Добровольской не удалось построить крепкую семью, разойдясь со всеми избранниками, от которых родила. Васильева считает, что коллеге стоило быть мягче ради отношений, но это не в ее характере.

«Все неправильно сделала Женя в своей жизни. Все неправильно. Не от того, что она такая хорошая и сильная, и умная. От того, что она глупая, упрямая и гордая», — заявила Екатерина, которая была близка с умершей.

По словам знаменитости, она переживала за Евгению, когда та уходила от Михаила Ефремова. Ей казалось, что актеры были идеальной парой, но больше всего Васильева жалела сына Николая, который страдал от разрушенной семьи.

«Я очень страдала вместе с ней из-за того, что разрушилась пара, которая мне казалась настоящей семьей. Такой она и должна была остаться. Мне казалось, что они делают непоправимую ошибку. Очень мне жалко было, что Николаша… Николашу я очень люблю, и когда разваливается семья, ребенок страдает в большей степени», —резюмировала она.

Ранее сообщалось, что ушедшая в монастырь Васильева пришла на похороны Добровольской с тростью. Подробности читайте в этой новости.