Постарела и передвигалась с тростью: ушедшую в монастырь актрису Васильеву заметили на похоронах Добровольской

Актриса Екатерина Васильева, которая ушла в монастырь и была крестной матерью народной артистки РФ Евгении Добровольской, присутствовала на похоронах. Это ее первое за долгое время появление на публике – звезда «Бумбараша» заметно постарела и передвигалась с тростью.

Об этом сообщает Woman.ru.

Похороны Добровольской проходили 14 января. Васильева провожала актрису в последний путь в церковном облачении.

Издание опубликовало фото актрисы, которую под руку держал режиссер Дмитрий Месхиев.

Многим Васильева известна по ролям в «Бумбараше» и «Обыкновенном чуде». Она снялась в более чем 200 работах. В 2021 году стало известно, что актриса приняла постриг. Ее сын стал протоиереем. Вместе с женой он служит в церкви и растит восемь детей.

Ранее сообщалось, что на похороны Добровольской не пришел актер Ярослав Бойко. От него в 2002 году артистка родила сына. Как сообщила сотрудница МХТ им. Чехова, актера никто не ждал – Добровольская и Бойко давно расстались.