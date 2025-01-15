Постарела и передвигалась с тростью: ушедшую в монастырь актрису Васильеву заметили на похоронах Добровольской
© Tsvetkova Ekaterina / East News
Актриса Екатерина Васильева, которая ушла в монастырь и была крестной матерью народной артистки РФ Евгении Добровольской, присутствовала на похоронах. Это ее первое за долгое время появление на публике – звезда «Бумбараша» заметно постарела и передвигалась с тростью.
Об этом сообщает Woman.ru.
Похороны Добровольской проходили 14 января. Васильева провожала актрису в последний путь в церковном облачении.
Издание опубликовало фото актрисы, которую под руку держал режиссер Дмитрий Месхиев.
Многим Васильева известна по ролям в «Бумбараше» и «Обыкновенном чуде». Она снялась в более чем 200 работах. В 2021 году стало известно, что актриса приняла постриг. Ее сын стал протоиереем. Вместе с женой он служит в церкви и растит восемь детей.
Ранее сообщалось, что на похороны Добровольской не пришел актер Ярослав Бойко. От него в 2002 году артистка родила сына. Как сообщила сотрудница МХТ им. Чехова, актера никто не ждал – Добровольская и Бойко давно расстались.