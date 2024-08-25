«Смертельно опасно»: Олег Газманов предупредил россиян после ареста Павла Дурова

Задержание миллиардера Павла Дурова во Франции стало самым обсуждаемым событием 25 августа. В России возмущены случившемся политики, представители общественности и артисты. Певец Олег Газманов призвал россиян воздержаться от поездок в западные страны после ареста основателя Telegram.

По словам Газманова, гражданство других стран никого не спасет, и Дуров остается для властей Франции русским. Народному артисту обидно, что все так произошло. Он назвал трагичной ситуацию с потерей Telegram, по которому могли конфиденциально разговаривать наши чиновники, не боясь прослушки. Певец считает, что Дурова «дожмут» в тюрьме, и он расскажет все властям.

Артист добавил, что задержание Дурова показало, насколько сейчас небезопасны поездки в западные страны. Газманов сам отказался от отдыха за границей и радуется отпуску в России.

«Пора уже всем понять, что это не просто опасно, а смертельно опасно», — цитирует исполнителя mk.ru.

Напомним, Павел Дуров оказался не единственным, кого задержали французские правоохранители. Вместе с миллиардером за решеткой оказалась 24-летняя стримерша Юлия Вавилова, которая ранее сопровождала миллиардера.