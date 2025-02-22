«Все нажитое непосильным трудом»: Юлия Паршута раскрыла новые подробности ограбления ее квартиры

Юлия Паршута рассказала про ограбление ее квартиры. По словам артистки, у нее украли все дорогие украшения.

Напомним, что на новогодних праздниках квартиру певицы, расположенную на Ружейном переулке, ограбили. Данный инцидент произошел в то время, пока сама Юлия находилась в отъезде.

По словам Юлии, грабители унесли с собой все ее дорогие украшения. Кроме того, общий ущерб данного ограбления составил более 10 миллионов рублей.

«Сейф прочный. Украли все украшения, за много лет. Все нажитое непосильным трудом. У меня осталось только два кольца... Неприятно осознавать, что кто-то ходил по квартире, открывали, доставали. Как будто в кишках порылись», — пожаловалась Паршута в программе «Шоу Воли».

По словам артистки, сейчас идет расследование преступления: ограбление удивило не только ее, но и специалистов, так как в этом доме расположена серьезная охранная система и уже давно не было таких краж.

«Я рассчитывала на то, что у нас такой дом, такие соседи, много военных. Это было неожиданно не только для меня, но даже для следователей. В течение трех лет таких квартирных краж не было в Центральном районе Москвы. Это нонсенс», — рассказала певица.

Ранее мы писали о том, что мать Юлии Паршуты заявила, что ее дочь достойно пережила ограбление.