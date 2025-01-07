Мать Юлии Паршуты заявила, что ее дочь достойно пережила ограбление. Об этом сообщает Kp.ru.

Сегодня стало известно, что в дом Юлии Паршуты залезли грабители. Неизвестные вскрыли сейф певицы с помощью отверток и ножей. Ворам удалось украсть деньги и украшения знаменитости.

Мать певицы прокомментировала случившееся, заявив, что ее дочь стойко перенесла грабеж.

«Дочь — достаточно сильный человек, она стойко перенесла эту ситуацию. Я не знаю сумму ущерба. Но могу сказать, что она сама со всем справляется, сама переживает удары судьбы, так что ничего страшного, переживем. Про замок, поменяла она его или нет, ничего не знаю. А вы что, тоже хотите приехать в гости?» — посмеялась она.

Ранее мы писали о том, что Юлия Паршута вышла на связь после ограбления.