«Все наше окружение было в курсе»: певица Рита Дакота раскрыла правду о разводе с мужем

Певица Рита Дакота решила вновь вспомнить о совместной жизни с бывшим супругом, экс-солистом группы «БиС» Владом Соколовским. Знаменитость призналась, что в браке с певцом она прошла через многие трудности, в том числе предательство. Об этом пишет WomanHit.ru.

«Представьте: я только родила, у меня крошечный грудной ребенок, я как-то пытаюсь восстановиться после непростых родов и вернуться в работу. Но тут, как гром среди ясного неба, я узнаю, что мой идеальный мир — мыльный пузырь. Что мой муж постоянно изменял мне с разными женщинами, многие из которых были вхожи в мой дом и все наше окружение было в курсе. Одна я, как дура, жила в стране единорогов и идеальной семьи», — поделилась Рита Дакота.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский вступили в брак в 2015 году, но спустя три года развелись. У артистов есть дочь Мия, которая родилась в 2017 году.

Сейчас Рита Дакота счастлива в браке с блогером Федором Белогаем, за которого вышла замуж в 2023 году. Пара живет в Лос-Анджелесе вместе с дочерью певицы от Влада Соколовского.

Ранее сообщалось о том, что Влад Соколовский раскрыл, где пройдет его свадьба с возлюбленной Ангелиной Сурковой.