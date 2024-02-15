«Мы готовимся»: Влад Соколовский раскрыл, где пройдет его свадьба с Ангелиной Сурковой

32-летний экс-солист группы «БиС» Влад Соколовский в этом году женится на возлюбленной Ангелине Сурковой. Их свадьба пройдет в России.

Изначально торжество планировали провести в Италии, но позже возлюбленные передумали.

«Мы готовимся! Раньше планировали сделать это в Италии, но сейчас это осуществить очень сложно. Так что будем праздновать в России: в стране много красивых мест», — цитирует Соколовского Voice.

Бывший супруг Риты Дакоты сделал предложение Сурковой летом 2022 года во время отдыха на Бали. В том же году у пары родился сын Дэвид.

Ранее в беседе с журналистами Соколовский вспомнил о сотрудничестве с композитором Константином Меладзе. По словам Влада, у них был составлен контракт, который соответствовал суровости того времени. При этом он отметил, что Константин никогда на него не давил.