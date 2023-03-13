«Все начинает рушиться»: объявивший о новой любви Киркоров выступил с признанием

Совсем недавно Филипп Киркоров удивил поклонников и журналистов неожиданным признанием. Оказалось, что ходивший долгое время в холостяках певец наконец-то вновь влюбился. Причем роман развивается настолько стремительно, что любимый человек артиста уже живет вместе с ним в одном доме. А на недавнем светском мероприятии в Москве исполнитель хита «Цвет настроения синий» решил еще немного рассказать о своей избраннице.

По словам Филиппа, в жизни он любил, его любили, при этом иногда это совпадало, а порой нет. Теперь же сошлось все, и он чувствует себя по-настоящему счастливым. Певец считает, что те теплые чувства, которые у него сейчас зародились, - это самое прекрасное, что может быть, поэтому он их тщательно оберегает.

Киркоров личность своей таинственной возлюбленной не раскрывает, так как боится «проникновения чужих». Он считает, что, как только в мир двух людей входят посторонние, так сразу все начинает рушиться.

«Если ты хочешь быть с человеком постоянно, проходишь с ним жизненные трудности, какой-то путь, ты понимаешь, что это твой человек. Я очень оберегаю свой внутренний мир и дом от посторонних глаз, потому что, как только вмешивается свет камер, все начинает рушиться», - рассказал артист mk.ru.

Как признался Филипп, сейчас в его мир проникнуть невозможно, поэтому он абсолютно спокоен за сохранность своей любви. К тому же с возрастом ему удалось побороть один из главных недостатков, который раньше мешал ему в романтических отношениях, - он перестал ревновать. Певец осознал, что партнеру нужно доверять, а если не способен на это, то никакого союза образовать не получится.

Ранее Наташа Королева и Филипп Киркоров рассказали об искре, которая пробежала между ними несколько лет назад на гастролях.