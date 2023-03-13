«Состоялся провокационный дуэт»: Королева подтвердила, что была готова бросить мужа ради Киркорова

То, что между Наташей Королевой и Филиппом Киркоровым когда-то была не просто дружба, поклонники узнали совсем недавно. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» сделал откровенное признание на съемках шоу «Маска». Будучи уверенным, что за одним из персонажей скрывается супруга Тарзана, он рассказал о провокационных гастролях, на которых между ним и певицей промелькнула искра. Эту информацию теперь подтвердила и сама Королева.

В Москве на днях состоялся юбилейный концерт артистки, который посетили многие звезды российского шоу-бизнеса, включая Киркорова. Вокалист пришел к подруге с большим букетом и наговорил ей много приятных слов прямо со сцены. А уже за кулисами Филипп решил рассказать более пикантные подробности взаимоотношений с Наташей.

В беседе с журналистами kp.ru певец вновь поднял тему того, что много лет назад они с Королевой были прекрасным дуэтом. Причем не только на гастролях, но и в жизни. На тот момент они оба были в отношениях. Киркоров был женат на Алле Пугачевой, а артистка замужем за Игорем Николаевым. Однако это не помешало исполнителям отвечать друг другу взаимностью, что поставило их браки под большую угрозу.

«У нас с Филиппом мог состояться очень провокационный дуэт еще в то время», - заявила Наташа Королева.

«Но мы, будучи целомудренными и верными половинками своих половинок, дали себе резко… И все ограничилось только красивым выходом на сцену. Помнишь, ты у меня на плечах…» - добавил Филипп Киркоров.

Поведение двух артистов на сцене не осталось незамеченным, и им после этого, как выразился певец, «оторвали голову дома на всю жизнь». Примечательно, что в итоге семьи и Киркорова, и Королевой распались. Алла Пугачева ушла от мужа к молодому шоумену, а певица встретила танцора Тарзана, с которым счастлива в браке до сих пор.

Напомним, что на юбилейном концерте Наташа Королева исполнила вместе с бывшим супругом Игорем Николаевым песню «Дельфин и русалка», что заставило поклонников думать о том, что между ними не остыли былые чувства.