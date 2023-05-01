«Все начало гореть, взрываться»: режиссер «Вызова» раскрыл страшные подробности съемок в космосе

20 апреля в кинотеатрах состоялась официальная премьера первого в истории мирового кинематографа фильма, съемки которого проходили в космосе. О «Вызове» начали говорить еще около трех лет назад, и пока проект готовился к выходу в прокат, вокруг него появлялось немало слухов. В том числе скептики обвинили команду во лжи, якобы никто на МКС не летал, а все сцены были отсняты в павильоне.

Несмотря на то, что существует немало фактов того, что Клим Шипенко и Юлия Пересильд действительно были в невесомости, им все равно приходится доказывать критикам, что никакого вранья в их словах нет. Режиссер фильма заявил в программе «Кино в деталях», что они с актрисой прошли профессиональную подготовку космонавтов, прошли все обследования и сильно рисковали жизнью ради реализации идеи. А говорить о том, что все это выдумка, действительно глупо.

Шипенко подчеркнул, что хоть все были готовы к полету, никто до последнего не знал, что может произойти в космосе. Больше всего постановщик переживал, что в невесомости Юлия Пересильд сильно распухнет, и в кадре она будет некрасивой.

«Мое главное волнение было в том, чтобы Юлия выглядела красивой, потому что нам столько говорили, что она опухнет, распухнет, что ей станет плохо… Про прическу никто вообще не думал. Все боялись, что она будет плохо выглядеть», - признался режиссер.

По словам Клима, в итоге все прошло удачно, однако во время возвращения на Землю им вновь пришлось поволноваться. Дело в том, что их предупредили, что полет назад может сопровождаться огромными нагрузками, из-за которых можно потерять сознание.

«Там перегрузки доходят до 13-17 G, нас тренировали на 8. Что это значит? Ты скорее всего потеряешь сознание, и тебя будут откачивать медики. В итоге был штатный спуск. Все начало гореть, взрываться», - поделился Клим Шипенко.

Ранее Юлия Пересильд ответила критикующим ее и проект отечественным космонавтам.