Юлию Пересильд больше не волнует критика со стороны профессиональных космонавтов

Первый в мире художественный фильм «Вызов», снятый в открытом космосе, получил сдержанные отзывы критики. Зрители восприняли ленту с большим воодушевлением, отметив отличную работу Юлии Пересильд в роли космического хирурга Евгении Беляевой.

К сожалению, работа актеров на борту Международной космической станции затронула плотный график научных экспериментов, возложенных на профессиональных космонавтов.

Как сообщило информационное агентство Informing, Юлия Пересильд воспринимала критику только до момента выхода фильма на экраны.

Сейчас она считает космические съемки частью своей биографии. И больше не реагирует на споры относительно целесообразности использования МКС в качестве съемочной площадки.

Агентство приводит следующие слова актрисы: «Было бы прекрасно, если бы в такие же, как у нас, сжатые сроки, вы смогли наверстать упущенное и удивить всех своими результатами, которых от вас ждем».