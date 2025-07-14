«Все мы смертны»: режиссер Бортко высказался об уходе Александра Митты

Режиссер Бортко назвал скончавшегося Александра Митту самым образованным в кино. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сегодня стало известно о смерти режиссера Александра Митты. Народный артист РФ скончался в хосписе в возрасте 92 лет после продолжительной борьбы с раком.

Его коллега Владимир Бортко отметил талант режиссера.

«Я читал его книги, слушал его. Это был один из самых, я бы сказал, грамотных и образованных людей в кино. Это был теоретик кино. Все мы смертны. Очень грустно. Нас все меньше», — рассказал он.

Напомним, Владимир Бортко является режиссером картин «Собачье сердце», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита».

Ранее мы писали о том, что Владимир Бортко высказался о ремейках «Мастера и Маргариты» и «Бандитского Петербурга».