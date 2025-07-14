Опубликовано 14 июля 2025, 10:141 мин.
«Все мы смертны»: режиссер Бортко высказался об уходе Александра Митты
Режиссер Бортко назвал скончавшегося Александра Митту самым образованным в кино.
© Starface.ru
Режиссер Бортко назвал скончавшегося Александра Митту самым образованным в кино. Об этом сообщает NEWS.ru.
Сегодня стало известно о смерти режиссера Александра Митты. Народный артист РФ скончался в хосписе в возрасте 92 лет после продолжительной борьбы с раком.
Его коллега Владимир Бортко отметил талант режиссера.
«Я читал его книги, слушал его. Это был один из самых, я бы сказал, грамотных и образованных людей в кино. Это был теоретик кино. Все мы смертны. Очень грустно. Нас все меньше», — рассказал он.
Напомним, Владимир Бортко является режиссером картин «Собачье сердце», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита».
Ранее мы писали о том, что Владимир Бортко высказался о ремейках «Мастера и Маргариты» и «Бандитского Петербурга».