«Прилично заработали»: Владимир Бортко высказался о ремейках «Мастера и Маргариты» и «Бандитского Петербурга»

Режиссер «Бандитского Петербурга» Владимир Бортко высказался о съемках ремейков сериала и «Мастера и Маргариты». В эфире программы «Пять углов» на радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) сценарист заявил, что авторы новых проектов «прилично заработали». Об этом пишет Kp.ru.

В 2024 году на российские экраны вышел фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Недавно появилась информация о том, что планируются съемки ремейка «Бандитского Петербурга». Владимир Бортко уверен: попытки снимать новые версии фильмов и сериалов связаны лишь с желанием заработать. Автор сценария сериала «Мастер и Маргарита» признался, что «завидует» создателям новой ленты, поскольку у него самого в свое время «не было таких денег».

«Людям хочется кушать. Я снял фильм под названием „Мастер Маргарита“. Ну, худо-бедно, он существует. И он снят по книжке. Можно говорить по-всякому про него. А теперь люди снимают кино, которое должно было с самого начала называться не „Мастер Маргарита“, а „Воланд“. Почему они сменили название? Заработать хотели. Я очень им завидую. У меня таких денег не было, и рядом не стояло. Они очень прилично заработали», — заявил Владимир Бортко.

Ранее Владимир Бортко оценил идею массовой пересъемки советской классики. «Мне это неинтересно».