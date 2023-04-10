«Все мы люди»: брат Данилы Козловского не стал хранить молчание после тревожных новостей

Брат актера Данилы Козловского Егор рассказал о реакции артиста на обвинения в экстремизме и иностранном финансировании. Напомним, 10 апреля депутаты обратились в Министерство культуры РФ с просьбой отменить спектакли. Генпрокуратуру призвали проверить его самого, а также высказывания в адрес ВС РФ.

Актер хранит молчание. Но старший брат кое-что рассказал.

По его словам, «ситуация такая есть», однако половина не соответствует действительности.

«Данила всё это время никуда не уезжал: он был в Москве, играл в спектаклях», - прокомментировал родственник возможный отъезд актера в Америку.

Говоря о реакции Козловского на обвинения, Егор сказал: «Ну, все мы люди... Это максимум из того, что я могу сказать». Слова родственника привел сайт kp.ru.

При этом все проекты артиста остались в силе – в данный момент на работе это не сказалось. По словам брата, «спектакли играются» и пока они работают.

Ранее мы подробно писали о ситуации вокруг Козловского.