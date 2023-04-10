Неизвестные вандалы в Москве засыпали футбольное поле саморезами

На небольшом стадионе, расположенном в одном из переулков Москвы, регулярно тренируются больше 10 молодёжных команд округа. Устраиваются там как товарищеские турниры по футболу и баскетболу, так и прочие спортивные мероприятия.

Доступ на поле свободный, и поэтому, если соперничество внезапно затянулось, игроки не спешат освобождать площадку до глубокой ночи.

Судя по всему, местным жителям такая ситуация вовсе не по душе.

Недавно представители детского клуба, явившись утром для проведения матча, обнаружили, что всё поле густо усыпано маленькими саморезами.

Запланированную игру пришлось отменить, а когда площадку попытались привести в порядок, оказалось, что убрать острые предметы из травяного покрытия – задача столь непростая, что вполне может затянуться ещё на несколько дней.

Возмущенные председатели районного молодёжного движения сообщили изданию мк.ru, что так дела не оставят и уже обратились с жалобой в местный муниципалитет.