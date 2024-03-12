«Все мужики козлы»: Юлия Меньшова рассказала о семейных проблемах

Телеведущая Юлия Меньшова заявила о нарушении связи между мужчинами и женщинами. Об этом она порассуждала во время интервью Александру Соколовскому.

По мнению знаменитости, долгие десятилетия в нашей стране нарушена коммуникация между мужчинами и женщинами. Трагедии и тяжелый труд наложили свой отпечаток, заставив женщин нести на своих хрупких плечах груз ответственности за семью. Эта ситуация, по словам Меньшовой, подобна тому, как дети, лишившиеся родителей, могут начать испытывать к ним негативные чувства — это своего рода защитный механизм психики.

Юлия отмечает, что особенно печально то, что в бытовом плане эта проблема проявляется в полном отсутствии доверия к мужчинам. В то же время большинство женщин все равно желают любви, заботы и продолжения рода, но построить семью при таких условиях становится крайне сложно.

«Мужчины бросали своих женщин. Женщины все время выживали. И у нас возник априорно страшный, чудовищный контекст нелюбви, который выражен в бытовом смысле: «Все мужики козлы, подонки, предатели, твари, гады, ненадежные, изменщики», – порассуждала артистка.

Меньшова уверена, что в других обществах нет такого тотального недоверия к мужчинам и отсутствия диалога на этом фоне.

Ранее мы писали о том, что певица Наталья Подольская обратилась к отцу со словами о боли. Родитель знаменитости погиб в ДТП 18 лет назад. Женщина до сих пор сильно переживает горе так как перед аварией они поссорились с отцом.