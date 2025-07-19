«Все может случиться»: Сергей Соседов высказался о возвращении на сцену потерявшей мужа Натали

Сергей Соседов оценил шансы потерявшей мужа Натали вернуться на сцену. В беседе с Ura.ru музыкальный критик отметил, что «жизнь продолжается», и не исключил появление у певицы новых хитов.

Журналист уверен: у исполнительницы хита «Ветер с моря дул» есть все возможности для возвращения на сцену. Натали пережила личную трагедию и имеет все шансы на возобновление карьеры и достижение новых успехов.

«Шанс есть всегда и у всех. И у Натали, и у каждого из нас. Что бы ни случилось, жизнь продолжается. И все может случиться, в том числе и новые прекрасные хиты», — заявил Сергей Соседов.

Напомним, в 2023 году супруг артистки внезапно свел счеты с жизнью. Незадолго до смерти Александр Рудин перенес ковид с тяжелыми осложнениями и страдал от депрессии. Натали признавалась: после трагедии ее посещали мысли о смерти — она даже подготовила себе место на могильной плите рядом с мужем. Лишь недавно она смогла найти в себе силы двигаться дальше и заниматься творчеством.

Ранее продюсер Павел Рудченко раскрыл, в каком случае потерявшая мужа Натали может вернуться на сцену: «Это не напрямую связано со смертью супруга».