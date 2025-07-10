«Я бы не хоронил ее как певицу»: в каком случае потерявшая мужа Натали может вернуться на сцену

В 2023 году певица Натали похоронила мужа. Артистка тяжело переживает смерть Александра Рудина: она ушла в тень, отказалась от публичных мероприятий и написания новых треков. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко уточнил, что семейная трагедия Натали не является основной причиной ее творческого затишья. На самом деле, артистка потеряла спрос у публики, поэтому у нее нет концертов.

«То, что она ушла в тень, повлекло за собой падение спроса и гонорара. Но это не напрямую связано со смертью супруга. Это связано с тем, что как певица она мало выдавала новый контент и начала отходить на второй план. Но это бывает с каждым артистом», — высказался продюсер.

По словам Рудченко, у Натали есть шанс перезапустить карьеру. В качестве примера продюсер привел Катю Лель и Надежду Кадышеву, чьи песни стали трендами в Сети. Павел надеется, что хиты Натали также «завирусятся» и вернут ее на эстраду.

«Я бы не хоронил Натали как певицу. У каждого артиста может быть второй виток карьеры, как, например, у Кати Лель или Надежды Кадышевой, которые ушли даже не на второй, а на десятый план. Их песни «завирусились». Я верю, что песни Натали также могут «завируситься» — сейчас тренд на старые, веселые композиции. Надеюсь, у Натали все пойдет в творческом плане. Вероятно, ей даже не придется выпускать новый хит», — резюмировал продюсер.