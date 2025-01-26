Все могло закончиться смертью: Сергей Лазарев попал в критическую ситуацию в путешествии

Певец Сергей Лазарев вышел на связь с тревожными новостями о своем здоровье. В личном блоге исполнитель хита «Это все она» пожаловался на горную болезнь в путешествии по Южной Америке, в результате которой чуть не погиб.

В настоящее время Сергей Лазарев путешествует по Южной Америке и регулярно делится в соцсетях кадрами и подробностями поездки. После Бразилии и Аргентины певец направился в Боливию, однако неожиданно попал там в критическую ситуацию. Артист почувствовал себя плохо на высоте более 4500 метров над уровнем моря. Как оказалось, он столкнулся с проявлениями так называемо горной болезни.

«Тут очень высоко, воздух разреженный. Дышать невозможно! Кислорода мало. В машине кислородные баллоны. Померил кислород в крови, у меня было 70. Голова тяжелая, передвижения все медленные, так как начинается сильная одышка. Я вообще не воспринял всерьез эту горную болезнь, а зря», — поделился Сергей Лазарев.

При этом, по словам знаменитости, он любуется фантастическими пейзажами, и «ради такого стоит потерпеть». Сергей Лазарев рассказал, что побывал в национальных парках и увидел огромную популяцию фламинго. Ландшафт местности певец сравнил с марсианским.

Между тем, пользователи Сети посчитали, что артист своими рассказами о плохом самочувствии попросту привлекает к себе внимание. Многие отметили, что знаменитости «любят хвастаться и меряться болячками».

Что касается горной болезни, то врачи предупреждают, что игнорировать ее проявления опасно для жизни. Недостаток кислорода на высоте может привести к сильным головным болям, бессоннице даже к отеку мозга или легких. Более того, в течение нескольких часов после начала проявления симптомов может наступить смерть.

Ранее сообщалось о том, что актриса Лариса Гузеева заболела во время отпуска в Германии. Телеведущая призналась, что ей «тяжело дышать» и она «еле ходит».