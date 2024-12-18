Лариса Гузеева пожаловалась на испорченный отпуск в Германии: известно, что произошло

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева отправилась в отпуск в Германию и пожаловалась на плохое самочувствие. 65-летняя звезда фильма «Теща» призналась, что путешествие не задалось, однако возвращаться в Россию она из-за болезни не намерена.

Гузеева опубликовала в своем блоге короткий видеоролик, на котором предстала в куртке темно-изумрудного оттенка и сером шарфе на голове.

«Голос не узнаете, потому что я заболела. В путешествие отправилась вся больная. Ой... дышать тяжело, еле хожу. Но не уедешь же обратно», —разоткровенничалась Лариса.

Ранее Гузеева выложила в своем блоге кадры с прогулки по Берлину. Актриса показала рождественскую ярмарку и призналась, что у нее нет праздничного настроения.