Опубликовано 18 декабря 2024, 18:101 мин.
Лариса Гузеева пожаловалась на испорченный отпуск в Германии: известно, что произошло
65-летняя Лариса Гузеева рассказала, что заболела во время отпуска в Германии.
© Starface.ru
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева отправилась в отпуск в Германию и пожаловалась на плохое самочувствие. 65-летняя звезда фильма «Теща» призналась, что путешествие не задалось, однако возвращаться в Россию она из-за болезни не намерена.
Гузеева опубликовала в своем блоге короткий видеоролик, на котором предстала в куртке темно-изумрудного оттенка и сером шарфе на голове.
«Голос не узнаете, потому что я заболела. В путешествие отправилась вся больная. Ой... дышать тяжело, еле хожу. Но не уедешь же обратно», —разоткровенничалась Лариса.
Ранее Гузеева выложила в своем блоге кадры с прогулки по Берлину. Актриса показала рождественскую ярмарку и призналась, что у нее нет праздничного настроения.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева