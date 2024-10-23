«Все мне надоело!»: Гарик Харламов решился на кардинальные перемены после третьей женитьбы

Комик Гарик Харламов заявил о недовольстве своей фигурой. После третьей свадьбы юморист задумался о кардинальных переменах и решил сесть на диету.

Несмотря на то, что Гарик всегда негативно высказывался об ограничениях в питании, стремительный набор веса заставил его изменить свое мнение. Оказалось, что отражение в зеркале перестало нравиться артисту, поэтому он занялся своей фигурой.

«Я сейчас на диету сажусь. Все мне надоело! У меня всегда есть барьер, я дохожу до какого-то, и все. Потом надо идти вниз», - заявил Харламов в программе «Белая студия».

К слову, за последние полтора года юморист уже смог похудеть на 18 килограммов, и на этом он решил не останавливаться. Поклонники предполагают, что так на Гарика влияет новая жена Катерина Ковальчук. Они сыграли пышную свадьбу летом этого года.

Примечательно, что женитьба Харламова стала неожиданностью для многих, так как незадолго до помолвки он объявлял о расставании с Ковальчук. Но затем они вновь сошлись и сейчас счастливы друг с другом.

Ранее Гарик Харламов признался, какие фильмы не может смотреть.