«Травма моего детства»: Гарик Харламов рассказал, какие фильмы не может смотреть

Актер и юморист Гарик Харламов рассказал о детской травме и признался, что не может смотреть мелодрамы про собак. Многие поклонники до сих пор ассоциируют артиста с его старым псевдонимом «Бульдог», но с четвероногими связаны не только хорошие воспоминания, а еще и грустные. Этим он поделился в программе «Белая студия».

Знаменитость считает, что у него с собаками сложилась особенная связь. У него есть питомцы, но и мимо уличных псов он пройти не может. Правда, в детстве у него произошло потрясение из-за фильма про собаку. После этого Гарик перехотел смотреть подобные картины и даже читать книги с грустным сюжетом о животных.

«Травма моего детства — это фильм «Белый Бим Черное Ухо». Это единственный фильм, после которого я плакал навзрыд», – рассказал Харламов.

Мужчина вспомнил, что увидел постер к фильму «Хатико» и сразу понял, что история закончится печально.

«Все сложилось, как два плюс два», — добавил звезда.

Гарик так и не смог справиться с сомнениями и не посмотрел популярную ленту с Ричардом Гиром. Фильм при этом стал очень популярным, а поклонники плакали во время сеанса.

Ранее мы писали о том, что юморист Гарик Харламов со скандалом покинул сцену Comedy Club и поссорился с коллегой Павлом Волей.