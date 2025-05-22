«Все мешали»: Николай Басков рассказал, уступят ли звезды дорогу молодым артистам

Певец Николай Басков заявил, что признанным звездам шоу-бизнеса нет необходимости уступать место молодым артистам. Он заверил, что у нового поколения много возможностей, и все дороги для них открыты.

«А мы что, стоим у лифта, из которого высыпаются молодые, и не даем им прохода? Сейчас совсем другое время. Когда мы начинали карьеру — это был тяжелейший путь. Тогда ничего не было: даже просто поставить песню было сложно, все мешали», - сказал Басков в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что сейчас на сцене очень много новых, молодых артистов, которым никто не закрывает дорогу на сцену.

«Недавно я был на одной музыкальной премии — там сказали, что только за этот год открыли 13 тысяч исполнителей. Это что, в каждую семью по артисту?» - посмеялся исполнитель хита «Шарманка».

Ранее Николай Басков пожаловался на дорогостоящий ремонт своего особняка на Рублевке. Артист признался, что боится даже считать, во сколько ему обойдется отделка дома и мебель.