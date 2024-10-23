«Все меньше и меньше узнаваема»: Надежду Бабкину высмеяли в Сети после очередного преображения

Певица Надежда Бабкина опубликовала в своем блоге видеообращение к поклонникам с просьбой покупать билеты на предстоящее шоу в театре «Русская песня». Однако пользователей Сети привлекло не предстоящее мероприятие, а изменившаяся внешность 74-летней артистки.

Бабкина предстала на видео в длинной джинсовой юбке и рубашке фиолетового оттенка. Образ она дополнила ярким макияжем, но даже густой слой косметики не смог скрыть появившуюся у артистки одутловатость лица. В области щек появился излишний объем, а верхняя губа потеряла симметрию.

«Как себя изуродовать так можно? Даже речь изменилась. Понятно, что не хочется стареть, но, чтобы так. Это перебор», - отметили комментаторы.

Поклонники также призвали Бабкину остановиться и стареть красиво, без филлеров и ботокса.

«Смешно и уродливо одновременно», «Ужас! Что с вами стало», «Все меньше и меньше узнаваема», - отметили подписчики артистки.