«Все меньше и меньше узнаваема»: Надежду Бабкину высмеяли в Сети после очередного преображения
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Певица Надежда Бабкина опубликовала в своем блоге видеообращение к поклонникам с просьбой покупать билеты на предстоящее шоу в театре «Русская песня». Однако пользователей Сети привлекло не предстоящее мероприятие, а изменившаяся внешность 74-летней артистки.
Бабкина предстала на видео в длинной джинсовой юбке и рубашке фиолетового оттенка. Образ она дополнила ярким макияжем, но даже густой слой косметики не смог скрыть появившуюся у артистки одутловатость лица. В области щек появился излишний объем, а верхняя губа потеряла симметрию.
«Как себя изуродовать так можно? Даже речь изменилась. Понятно, что не хочется стареть, но, чтобы так. Это перебор», - отметили комментаторы.
Поклонники также призвали Бабкину остановиться и стареть красиво, без филлеров и ботокса.
«Смешно и уродливо одновременно», «Ужас! Что с вами стало», «Все меньше и меньше узнаваема», - отметили подписчики артистки.
Ранее экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин МакКой рассказал о гастролях Надежды Кадышевой и Надежды Бабкиной в Германии. По его словам, солистку «Золотого кольца» публика принимала очень тепло, а на концерты Бабкиной не продавались билеты.