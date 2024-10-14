«У западной публики Кадышева в фаворе»: гастроли Надежды Бабкиной в Германии завершились провалом

Экс-солист группы Bad Boys Blue Кевин МакКой рассказал о гастролях Надежды Кадыщевой и Надежды Бабкиной в Германии. По его словам, солистку «Золотого кольца» публика принимала очень тепло, а на концерты Бабкиной не продавались билеты.

«Выступления Кадышевой прошли с переаншлагами», - сказал МакКой в беседе с NEWS.ru.

Музыкант уточнил, что организатором гастролей российских артисток был его продюсер Игорь Сенгер, которому в итоге пришлось отменить 15 концертов Надежды Бабкиной в разных городах Германии из-за низкого спроса на билеты.

«На залы в 2-3 тысячи мест были проданы, допустим, всего по 20-30 билетов. Почему-то не купили. Предлагаю сойтись на том, что Кадышева и Бабкина абсолютно разные. В России у каждой свои поклонники. Но вот у западной публики Кадышева в фаворе, а Бабкина почему-то «не зашла», — заключил МакКой.

Ранее сообщалось, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности. Спрос на концерты коллектива в последнее время вырос вдвое благодаря внезапно завирусившемуся в Сети хиту «Плывет веночек». Несмотря на ажиотаж, желающим пригласить 65-летнюю Кадышеву на корпоратив придется заплатить всего 1,5 миллиона рублей.