«Все летит к чертям»: звезда Первого канала не смогла вернуться в Россию

Звезда Первого канала Ольга Ушакова не сумела вернуться в Россию с семьей. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам знаменитости, ее вылет из Дубая был отменен из-за урагана.

«Больше 5 часов добирались до аэропорта, рейс откладывали-откладывали, и когда мы в итоге грязные и мокрые добрались до регистрации, отменили окончательно. Нас, к слову, десять человек, из них трое малыши. Мы с восемью чемоданами и кучей рюкзаков. Дубай для меня открылся с новой стороны. Здесь хорошо, когда все хорошо. А случись что, все летит к чертям, как картонный домик», поделилась артистка.

Телеведущая уточнила, что в сложившейся ситуации авиакомпании отказались предоставлять людям питание и жилье, оставив на произвол судьбы. Ушакова отметила, что ей удалось уехать лишь благодаря тому, что у супруга была иностранная карта и международные права. Ее избранник арендовал автомобиль и перевез всех членов семьи в гостиницу.

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