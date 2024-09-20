«Все хотят вернуться в Россию»: Филипп Киркоров высказался об уехавших артистах

Певец Филипп Киркоров осудил уехавших из России артистов. Он признался, что никогда не поймет этих людей, так как даже на гастролях всегда тоскует по дому.

Так Киркоров ответил на вопрос журналистов о поведении 22-летнего тиктокера Дани Милохина, который в настоящее время проживает в ОАЭ, но регулярно заявляет о тоске по родной стране.

Как отметил исполнитель хита «Цвет настроения синий», многие эмигранты сейчас хотят вернуться в Россию.

«Мне сложно говорить, почему все хотят вернуться в Россию. Мне странно, почему они уезжали из России. Я не представляю себя вне дома, без своих друзей, вне своей жизни, московских улочек и Арбата, где я живу. Когда я уезжаю куда-то на гастроли, даже на три недели или в отпуск куда-то, меня тянет домой обратно», — приводит The Voice слова Филиппа на открытии «Караоке Русского радио».

Певец также признался, что сейчас занят в различных проектах, поэтому даже не смог проводить детей Аллу-Викторию и Мартина в школу 1 сентября. В частности, Киркоров задействован в съемках фильма «Братья», премьера которого состоится в декабре.

Ранее Даня Милохин отказался возвращаться в Россию после того, как неизвестные подожгли дом его приемного отца. Кроме того, блогер опасается, что его могут призвать на срочную службу в армию.