Опубликовано 24 сентября 2025, 12:511 мин.
«Все хотят сыновей»: отец трех дочерей Гоша Куценко высказался о детях
Отец трех дочерей Гоша Куценко признался, что мечтает о сыне.
© Starface.ru
Гоша Куценко признался, что хотел бы стать отцом мальчика. У актера три дочери от разных браков.
Звезда фильма «Любовь-морковь» не стал скрывать, что появление наследника стало бы для него радостным событием.
«Все хотят сыновей», - заявил Куценко в беседе с Super.ru.
Напомним, у него есть старшая дочь Полина, которую родила актриса Мария Порошина. В браке с фотомоделью Ириной Скриниченко родились Евгения и Светлана.
Ранее Гоша Куценко рассказал, что отдал младших дочерей в воскресную школу из-за строгих правил. Он заверил, что девочки довольны обучением. В школе действуют строгие правила — запрещены яркие аксессуары и элементы одежды, телефонами пользоваться нельзя, а от самих учеников требуют скромности.