«Все хотят сыновей»: отец трех дочерей Гоша Куценко высказался о детях

Гоша Куценко признался, что хотел бы стать отцом мальчика. У актера три дочери от разных браков.

Звезда фильма «Любовь-морковь» не стал скрывать, что появление наследника стало бы для него радостным событием.

«Все хотят сыновей», - заявил Куценко в беседе с Super.ru.

Напомним, у него есть старшая дочь Полина, которую родила актриса Мария Порошина. В браке с фотомоделью Ириной Скриниченко родились Евгения и Светлана.

Ранее Гоша Куценко рассказал, что отдал младших дочерей в воскресную школу из-за строгих правил. Он заверил, что девочки довольны обучением. В школе действуют строгие правила — запрещены яркие аксессуары и элементы одежды, телефонами пользоваться нельзя, а от самих учеников требуют скромности.