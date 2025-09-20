Гоша Куценко отдал дочерей в воскресную школу из-за строгих правил. Об этом сообщает Super.ru.

Дети Гоши Куценко учатся в воскресной школе — дочери Евгения и Светлана, по словам актера, довольны обучением. Сам Куценко заявил, что отдал девочек в православную школу после того, как увидел методы обучения детей.

«Я когда зашёл в первый раз, мне понравились ученики. Все такие спокойные, такие приветливые. Такая хорошая атмосфера около церкви. Такое веселье, такие они светлые все. Мне так понравилось, думаю, вот и мои дети такими станут», — объяснил он.

Актер также рассказал, что в школе действуют строгие правила — запрещены яркие аксессуары и элементы одежды, телефонами пользоваться нельзя, а от самих учеников требуют скромности.

