«Все хотели выйти замуж за Абрамова»: Александр Добровинский признался, что женщины атаковали его звонками

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что как только стало известно о разводе певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым, ему стало поступать много звонков от женщин. Дамы просили познакомить с предпринимателем.

Об этом сообщает Teleprogramma.org.

Подробностями адвокат поделился на презентации своей книги «Убийств на Масловке». Добровинский напомнил, что процесс Алсу и Абрамова длился полтора года.

«Вы не представляете, сколько звонков я получал каждый день от дам, которых я не видел годами. И все хотели выйти замуж за Абрамова», - не стал скрывать адвокат.

Он отметил, что бизнесмен предлагал бывшей жене миллиард рублей. Как только информация об этом распространилась, мужчина стал лучшим женихом страны.

«Эти женщины просили меня, чтобы я их познакомил с мужем Алсу. Но у меня другая профессия», - заключил Добровинский.

