«Дети у них всегда жили на широкую ногу»: Добровинский опроверг, что Диброва «ушла в одних трусах»

Адвокат Александр Добровинский опроверг, что Полина Диброва осталась ни с чем после развода и «ушла в одних трусах». Он заявил, что в курсе договора, так как составлял документ сам.

Подробности сообщает StarHit.

Добровинский указал: практически все заявления о том, будто имущество и счета закреплены за ведущим, не соответствуют действительности. Адвокат напомнил, что в мировом соглашении о разделе имущества не могут фигурировать алименты и договоренности по поводу детей.

Добровинский отметил, что супруги остались довольны итогами соглашения – в противном случае они бы не общались по-дружески.

«Будь это иначе, все бы об этом услышали. Да и они бы сами вряд ли дружески общались при таком раскладе», — сказал изданию адвокат Дмитрия Диброва.

Алименты в размере 300 тысяч Добровинский назвал чушью.

«Дети всегда жили у Дибровых на широкую ногу. Поездки, автомобиль для мальчиков, дорогая школа, личный шофер и прочее. И все это за триста тысяч рублей в месяц?!» - размышлял адвокат.

Ранее сообщалось, что Диброва якобы ушла, в чем пришла, а ведущий остался в плюсе. Он мог лишиться половины сбережений и имущества и выплачивать по 300 тысяч на детей ежемесячно, говорил инсайдер.