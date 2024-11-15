«Все хотели с ней дружить, и двери были те»: Филиппа Киркорова пристыдили за слова о Насте Ивлеевой

Блогер и предприниматель Айза-Лилуна Ай вмешалась в конфликт, разгоревшийся между певцом Филиппом Киркоровым и «отмененной» после «голой вечеринки» Настей Ивлеевой.

В последнем интервью исполнитель хита «Цвет настроения синий» внезапно вспомнил о событиях декабря 2023 года и возмутился, что Ивлеева даже не извинилась перед ним после «голой вечеринки», которую она организовала. Он заявил, что присутствовал на мероприятии всего несколько минут, но пострадал больше других.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза прокомментировала слова Филиппа и заявила, что певец повел себя некрасиво, требуя извинений от Ивлеевой. При этом она подчеркнула, что не заступается за блогершу в этой ситуации.

«Когда Настя была в топе, то все хотели с ней дружить, и двери были те... Мерзко, честно. Не защищаю Настю, у нее там своя история с тщеславием сработала. Но так гасить человека... фу!» — заявила Айза в своем блоге.

Ранее Настя Ивлеева отреагировала на слова Филиппа Киркорова об извинениях за «голую» вечеринку. Она высмеяла бывшего друга и опубликовала скрин сережек в форме крысы, поинтересовавшись, проколоты ли у певца уши.