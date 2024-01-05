«Все хотели к ней»: Салтыков объяснил, как Пугачева делала артистов звездами

Певец Виктор Салтыков вспомнил, как проходили «Рождественские встречи» народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Его слова приводит News.ru.

Как признался музыкант, Пугачева была единственной российской знаменитостью, которая обладала возможностью собрать вокруг себя артистов как топового, так и начального уровней.

«Она выбирала артистов по своему вкусу, и все хотели к ней попасть, знали, что «Рождественские встречи» дают смотрибельные эфиры», - заявил Салтыков.

Певец подчеркнул, что проект Пугачевой предоставлял артистам возможность в кратчайшие сроки стать звездой.

Кроме того, Салтыков отметил, что Пугачева всегда присутствовала и на постановке номеров, и непосредственно на съемках концерта. Он уточнил, что звезда была полностью увлечена режиссурой и лично выбирала, какие композиции будут исполнять участники «Рождественских встреч».

Первые «Рождественские встречи» Пугачевой состоялись в декабре 1988 года, 6 января 1989 года в эфире Первого канала показали запись концерта. Проект закрыли в 2012 году.

Ранее певец Сергей Савин рассказал, что неоднократно бывал в замке Аллы Пугачевой и видел, как артистка ведет себя дома.