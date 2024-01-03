Певец Савин нашел нужным рассказать, как Пугачева и Галкин* ведут себя дома

Певец Сергей Савин, ставший фаворитом певицы Аллы Пугачевой на шоу «Фактор А», признался, что неоднократно бывал в замке Примадонны и видел, какие отношения царят за стенами этого знаменитого особняка.

По словам артиста, его поразило то, что без телекамер Пугачева обращалась к своему мужу, шоумену Максиму Галкину* (Признан иноагентом на территории РФ) очень формально. При этом на людях они всегда были очень нежны друг с другом.

Как пишет StarHit, Сергей также выразил уверенность, что Алла Борисовна очень боялась угасания интереса публики к ее персоне, поэтому часто обсуждала с мужем «разные пиар-акции, с помощью которых можно удерживать внимание к их паре».

«В одном из наших с ней разговоров она призналась: «Мне с Максимом* комфортно, но комфорт — это не то, что нужно. Женщине нужно что-то другое», - процитировал Савин слова Примадонны.

Он предположил, что у исполнительницы хита «Мадам Брошкина» к Галкину* скорее родственные чувства. При этом она всегда прислушивается к словам мужа.

«Максим* имеет очень большое влияние на Аллу Борисовну», — говорил Савин в интервью aif.ru.

Ранее Сергей Савин прокомментировал наличие у Аллы Пугачевой банковских счетов и недвижимости за границей. В этой связи он вспомнил любимую пословицу Примадонны «не держи все яйца в одной корзине».

*(Признан иноагентом на территории России)