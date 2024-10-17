«Все ходим под Богом»: Таисия Повалий сделала заявление об уехавшей из России Алле Пугачевой

Певица Таисия Повалий призналась, что перестала общаться с уехавшей из России Аллой Пугачевой. При этом она уточнила, что не осуждает артистку за ее выбор. Ее слова приводит mk.ru.

Несмотря на то, что Таисия родилась на Украине, сейчас она живет в Москве и поддерживает РФ. Вокалистка активно выступает в стране и положительно отзывается о специальной военной операции. Но также она старается не критиковать тех, кто не разделяет ее взгляды. Так, она отметила, что не стоит негативно высказываться в адрес Пугачевой.

«Алла - заслуженный человек, она сама может выбрать, где ей жить. Если она так посчитала, мы не можем её судить. Это её выбор. Не забывайте, что мы все ходим под Богом и выполняем божественный посыл. Каждый человек идёт по дороге, которую ему Господь подсказывает», - поделилась Повалий.

Сейчас общение с Аллой Борисовной певица не поддерживает. Не исключено, что связано это с разными политическими взглядами.

Ранее появилась информация, что у Таисии Повалий могут конфисковать права на песни и дом на Украине.