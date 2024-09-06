У Таисии Повалий на Украине могут отобрать имущество и права на песни

На Украине хотят лишить Таисию Повалий авторских прав на музыку и слова восьми песен. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Политика Страны».

По данным источника, Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с требованием. Артистку хотят лишить авторских прав на песни, а кроме того, конфисковать имущество – дом и два автомобиля.

При этом нет информации о том, какие именно треки фигурируют в списке на лишение авторских прав.

Напомним, что в феврале 2024 года певица получила заочное подозрение в призывах к захвату Украины. Отмечалось, что поводом послужило то, что Повалий накануне начала СВО уехала в РФ и получила российской гражданство. А в сентябре прошлого года поддержала российских военных на своем концерте.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский может лишить Ани Лорак звания народной артистки Украины. Несмотря на то, что в 2022 году певица долгое время не появлялась на публике и была замечена за границей, в итоге она приняла решение продолжать жить и строить карьеру в России.