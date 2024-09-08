«Все как в тумане»: ставшая мамой в первый раз Анастасия Задорожная рассказала о знакомстве с мужем

В августе 39-летняя актриса и певица Анастасия Задорожная впервые стала мамой — у артистки и ее мужа Владимира Макарова родилась дочь. Знаменитость редко делится подробностями личной жизни, но накануне решила сделать исключение и рассказала в личном блоге историю знакомства с супругом.

По словам актрисы, они с мужем познакомились в самолете.

«Я забыла наушники, а он не постеснялся вовлечь меня в непринужденную беседу. Весьма удачно. Говорит, что я подкупила его, предложив почистить ему яблоко (я вожу с собой яблоки и овощечистку). А еще на прощание решил обнять как родную. А дальше все как в тумане», — рассказала Анастасия Задорожная.

4 августа певица поделилась с подписчиками радостной новостью о рождении первенца. Анастасия Задорожная опубликовала фото из больничной палаты, на котором были запечатлены руки новорожденного ребенка и его отца. Позднее актриса раскрыла пол малыша и призналась, что у них с мужем родилась дочь Александра.

Напомним, Анастасия Задорожная уже несколько лет ведет закрытый образ жизни. Актриса состоит в браке с Владимиром Макаровым, который, по слухам, работает в сфере IT. Пара познакомилась в 2020 году. Сейчас супруги живут во Флориде, однако певица периодически приезжает в Россию. Знаменитость уже давно приостановила музыкальную и актерскую деятельность, она много путешествовала и занималась волонтерством, а теперь решила посвятить себя семье.

Ранее мы писали о том, что в Сети считают, что 35-летняя блогер Мария Погребняк случайно раскрыла пол новорожденного ребенка.