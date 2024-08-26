«Случайно не в положении?»: 23-летняя невестка Наташи Королевой ответила на слухи о беременности после свадьбы

21 августа сын певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко (Тарзан), 22-летний Архип, женился на своей возлюбленной, 23-летней танцовщице Мелиссе Фокс (настоящая фамилия — Волынкина). После кадров со свадьбы девушку заподозрили в беременности, разглядев у нее округлившийся живот. В личном блоге невестка Наташи Королевой ответила на распространившиеся слухи.

Архип Глушко и Мелисса Волынкина расписались 21 августа в Санкт-Петербурге. Примечательно, что дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы Наташи Королевой и Сергея Глушко — они зарегистрировали брак в этот же день 21 год назад.

После ЗАГСа сын певицы и его избранница устроили банкет в ресторане. Там Мелисса Волынкина сменила наряд на облегающее платье, после чего многие пользователи Сети на кадрах с торжества заметили у девушки округлившийся живот, заподозрив ее в беременности.

Дизайнер Аника Керимова, которая создала платье для невесты, рассказала, что ей пришлось пошить наряд всего за две недели, при том, что обычно делает это за месяц и больше. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ она предположила, что Архип Глушко и Мелисса Волынкина «спонтанно решили сделать свадьбу». После этого журналисты посчитали, что пара поженилась из-за беременности девушки.

Невестка Наташи Королевой отреагировала в соцсети на слухи о том, что она находится в положении.

«Ты случайно не в положении? А то в платье такой миленький животик», — спросили у Мелиссы Волынкиной.

В ответ девушка заявила, что она просто не отказывает себе в еде.

«Я просто много и вкусно кушаю», — отметила она.

Ранее сообщалось о том, что Наташа Королева рассказала об особых знаках на свадьбе сына.