НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 октября 2024, 15:16
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«Все к лучшему»: Ирена Понарошку рассказала, почему продала любимый загородный дом

Телеведущая Ирена Понарошку продала загородный дом ради покупки нового жилья.
«Все к лучшему»: Ирена Понарошку рассказала, почему продала любимый загородный дом

© Starface.ru

Телеведущая Ирена Понарошку рассказала о продаже любимого загородного дома, в котором она прожила около 10 лет. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Сегодня у меня радостный и одновременно очень грустный день. День ностальгии и прощания с огромным этапом жизни. Радостный — потому что мы продали наш дом. Грустный — потому что мы продали наш дом. Мы строили его с нуля почти 10 лет назад», — поделилась артистка.

Причиной продажи недвижимости знаменитость назвала нехватку жилплощади, а также покупку нового дома.

«Перестали помещаться <…> Почему не оставили себе, не стали сдавать в аренду? Чтобы купить новый большой дом. Мы взяли ипотеку, но без продажи этого дома все равно не получалось», — высказалась телеведущая.

При этом Понарошку выразила уверенность в том, что подобное изменение в ее жизни является положительным.

«Все к лучшему, пусть новые жильцы в нашем доме будут очень счастливы...», — резюмировала она.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Ирена Понарошку
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