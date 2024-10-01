«Все к лучшему»: Ирена Понарошку рассказала, почему продала любимый загородный дом
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Телеведущая Ирена Понарошку рассказала о продаже любимого загородного дома, в котором она прожила около 10 лет. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
«Сегодня у меня радостный и одновременно очень грустный день. День ностальгии и прощания с огромным этапом жизни. Радостный — потому что мы продали наш дом. Грустный — потому что мы продали наш дом. Мы строили его с нуля почти 10 лет назад», — поделилась артистка.
Причиной продажи недвижимости знаменитость назвала нехватку жилплощади, а также покупку нового дома.
«Перестали помещаться <…> Почему не оставили себе, не стали сдавать в аренду? Чтобы купить новый большой дом. Мы взяли ипотеку, но без продажи этого дома все равно не получалось», — высказалась телеведущая.
При этом Понарошку выразила уверенность в том, что подобное изменение в ее жизни является положительным.
«Все к лучшему, пусть новые жильцы в нашем доме будут очень счастливы...», — резюмировала она.
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