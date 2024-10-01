36-летний аргентинец, тренер по бальным танцам: что известно о новом возлюбленном Лерчек

Блогера Лерчек застали за поцелуем с ее тренером по бальным танцам Луисом Сквиччиарини. О мужчине известно, что ему 36 лет.

Лерчек и Луиса заметили вместе журналисты Super. Издание публикует соответствующие кадры возлюбленных.

Лерчек и 36-летний аргентинец после занятий отправились в бар-кальянную. Они не открывались друг от друга, сидели рядом и целовались.

После встречи блогер и ее тренер разъехались по домам. Поэтому говорить о серьезности отношений рано, отмечает издание.

В марте Лерчек и ее муж Артем объявили о разводе. Пара 11 лет состояла в браке, у них трое детей.

Лерчек приписывали роман с рэпером Натаном. Однако блогер заявляла, что видео с ним слили. Лерчек советовала посмотреть шоу «Звезды в джунглях», прежде чем «судить».