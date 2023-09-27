Все из-за ожогов: Анита Цой вынуждена использовать респиратор во время готовки

Певица Анита Цой заявила, что надевает защитный респиратор, когда готовит фирменные соленья. Об этом она рассказала в беседе с «Утро.ру».

Анита Цой любит делать соленья с корейской капустой кимчи, а в качестве заправки к блюду добавляет острый красный перец. Интересно, что во время закатывания банок с соленьями артистка всегда использует респиратор.

«Это вынужденная мера. Ведь если хоть немного такого перца попадет в глаза, в лучшем случае ждет жжение, в худшем – ожог», – пояснила она.

Телеведущая хочет потом продать соленья с помощью своего маркетплейса. Для этого она планирует к концу года закатать примерно 30 тысяч банок.

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