«Пропала»: звезда «Универа» уехала с детьми из России

Российская актриса Мария Кожевникова выложила редкое фото с четырьмя детьми. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Звезда «Универа» снялась с наследниками на пляже в ОАЭ.

«Пропала на отдыхе. Лучики солнца вам в ленту. Сама не могу поверить, что все из меня вылезли», — написала Кожевникова.

Мария Кожевникова состоит в отношениях с предпринимателем Евгением Васильевым. Влюбленные вместе с 2013 года, официально они не расписаны, однако актриса признавалась, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению артистки, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.

У Кожевниковой и Васильева четверо общих детей: 10-летний Иван, 9-летний Максим, 7-летний Василий и годовалый Александр.

Ранее стало известно, что Мария Кожевникова потратила 5 млн рублей на день рождения сыновей.

Также мы писали, что Кожевникова возмутилась из-за грубого обслуживания в аэропорту Сочи.