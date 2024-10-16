Раскрыто, сколько актриса Мария Кожевникова потратила на день рождения сыновей

Актриса Мария Кожевникова серьезно подготовилась к первому дню рождения младшего ребенка Александра, а также семилетию сына Васи и организовала большой праздник. По данным Telegram-канала «Звездач», на торжество звезда «Универа» потратила около 5 млн рублей.

Недавно Кожевникова показала в Сети, как ее семья отметила день рождения детей. На праздник была приглашена настоящая футбольная команда, везде были шарики, стенды с кубками, спортивный инвентарь и фотозоны. Для юных гостей устроили пенную вечеринку, надули батуты. А в разгар торжества вынесли торт в виде мячей.

Декоратор Марина Миланская оценила подготовку Марии и рассказала, сколько денег потратила звездная мама. По ее словам, декорации, развлекательная программа обошлись примерно в 2,5-3 млн рублей. А торт по индивидуальному заказу стоил не меньше 150 тысяч рублей. Кроме того, был кейтеринг, а также Мария арендовала площадку. Поэтому праздник обошелся примерно в 5 млн рублей.

Ранее актриса Мария Кожевникова ответила на слухи о беременности.