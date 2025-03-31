«Все исчезло»: личные вещи экс-мужа Седоковой Яниса Тиммы пропали после его смерти

Отец баскетболиста Яниса Тиммы сообщил, что после смерти сына пропала его уникальная коллекция футболок и кроссовок. Куда исчезли вещи, Райтис Тимма не знает.

По словам отца спортсмена, у него было собрано более 100 пар дорогих кроссовок. Янис очень любил хранить вещи с каждого периода своей жизни. Например, собирал футболки с клубов, в которых играл. Но после смерти Тиммы вся его коллекция куда-то пропала.

«Но теперь этого больше нет. Все исчезло. Коллекция, в которую были вложены годы, деньги, воспоминания... Просто пропала. Как так получилось? Где все это сейчас? Вопрос, на который пока нет ответа...» - поделился Райтис.

К слову, последние несколько лет жизни Янис не общался с отцом. Спортсмен не мог простить родителя за смерть щенка, которого сильно любил. Собака попала под машину.

В конце 2024 года Янис Тимма покончил с собой. Он скончался после официального развода с певицей Анной Седоковой, и теперь многие близкие и родные баскетболиста винят ее в его смерти.

Ранее Анна Седокова назвала Яниса Тимму лучшим отцом.