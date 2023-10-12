«Все иллюзии пропадают»: певица Зара не готова терпеть рядом с собой слабого мужчину

Певица Зара заявила, что не готова тратить силы на слабых мужчин. В беседе с Hello она рассказала, каким должен быть ее возлюбленный.

Артистка утверждает, что с годами «все иллюзии пропадают».

«Ты становишься сильнее, и рядом хочется видеть человека, который не слабее тебя. Лично у меня нет сил на слабого мужчину. Все же у меня двое сыновей, родители...» – пояснила она.

Певица Зара отмечает, что достойный мужчина должен разделять ее жизненные взгляды, а также ценить уважение в семье.

«Встретить своего человека – очень большое счастье», – подытожила исполнительница.

Заслуженная артистка России дважды была замужем. Первый брак с Сергеем Матвиенко продлился всего два года. Следующим мужчиной, который повел Зару под венец, стал Сергей Иванов. Пара развелась в 2016 году. От последнего супруга певица родила двоих сыновей.

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